Важное 24 ноября 2023, 17:41 Андрей Воробьев: Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту Губернатор Воробьев рассказал о внедрении 27 практик по ИИ в Подмосковье Фото: пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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Нейросети позволяют облегчить работу во многих сферах и сделать ее эффективнее. В Московской области уже внедрили 27 практик по искусственному интеллекту. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Большинство мероприятий по ИИ действует сегодня, по крайней мере у нас, по сценариям. Задача — это, как мне представляется, сделать первый серьезный шаг по генеративному ИИ», — отметил Воробьев.

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По его словам, нейросети способны делать сложные операции, проводить анализ и обработку данных. Смысл заключается в том, чтобы перейти от ИИ, действующего по сценариям, к генеративному.

«GigaChat как раз может анализировать более сложные данные и действовать практически как человек по многим операциям. Одно из таких решений — это робот Женя в системе ЖКХ», — заявил губернатор.

Систему запустили 15 ноября, и она еще находится на этапе формирования. К концу февраля робот станет мощным и универсальным помощником человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».