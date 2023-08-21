Важное 21 августа 2023, 14:20 Подмосковье и ДНР организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья рассказал о летнем отдыхе детей участников СВО kremlin.ru

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Подмосковье и ДНР организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей из Донбасса и из семей участников СВО. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы с губернатором Денисом Пушилиным на связи. Организовали отдых детям: 1,6 тысячи человек отправили на море, а 900 ребят приехали к нам, в „Литвиново“. Это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, их дети также могли отдохнуть. Сам ездил туда, разговаривал», — уточнил Воробьев.

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Он подчеркнул, что в регионе адресно работает филиал фонда «Защитники Отечества», с которым тесно сотрудничают во всех городских округах.

«Во всем, что касается поддержки семей, как вы часто уделяете внимание, мы стараемся максимально быть рядом. На каждой территории Подмосковья. <...> Стараемся уделять еще больше внимания тем, кто нуждается в опеке. Причем просьбы бывают самые разные, некоторые невозможно прописать на бумаге», — добавил губернатор.

Президент Владимир Путин отметил, что работа по поддержке семей военнослужащих хорошо налажена в Подмосковье.

«Знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять лично этому необходимое внимание. И это будет хорошим примером для других регионов тоже», — подчеркнул президент.

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