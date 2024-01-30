Подмосковье 30 января 2024, 11:53 Андрей Воробьев: Подмосковье строит около 40 дорожных объектов при поддержке президента Фото: Антон Чернов

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Строительство 40 объектов идет в Подмосковье при поддержке президента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важен каждый объект.

«Каждая развязка на ЦКАД имеет принципиально важное значение. Огромный транзит, большие складские комплексы, предприятия строятся, растут микрорайоны. Только успевай строить дороги», — отметил губернатор.

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Напомним, в 2024 году в Подмосковье планируют открыть более 20 дорожных объектов, включая шесть путепроводов, девять дорог и шесть пешеходных переходов. Их общая протяженность составит более 50 километров.

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