Важное 07 июня 2023, 12:28 Губернатор Воробьев: Подмосковье руководствуется идеологией лидерства

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Подмосковье в вопросах развития руководствуется идеологией лидерства, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям. Суть ее заключается в том, что перемены к лучшему должны одновременно происходить во всех сферах.

«Как и раньше, мы руководствуемся нашими принципами и нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены. И эти перемены должны быть к лучшему», — подчеркнул губернатор.

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При этом, его словам Андрея Воробьева, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям и достижение результата.

Мы знаем, что в любом деле очень важна эффективность. Но в нашей работе сложнее: результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой, желанием найти способ что-то сделать, а не причины не делать. Андрей Воробьев

Поэтому, по словам губернатора, особенное внимание уделяют диалогу и коммуникации с людьми.

«Прежде всего, это личные встречи и, конечно, разные форматы общения: „Добродел“, социальные сети, домовые чаты, электронная почта. Для того, чтобы в каждом городе видеть, что беспокоит наших жителей», — заключил Воробьев.

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