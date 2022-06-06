Андрей Воробьев: Подмосковье поддержит ведущие школы дополнительными грантами

Строительство новых школ и детских садов остается приоритетной заботой в Подмосковье. Работа в этом направлении должна быть максимально интенсивной, плюс важно привлечение педагогов и воспитателей в новые объекты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема — стройка школ. Они тоже у нас все большие, долгожданные. И Лобня, и Одинцово, и Балашиха. Мне кажется, нет школы, которой бы не ждали. Так же, как и детских садов. Поэтому я напоминаю еще раз, что эта работа является приоритетной», — сказал глава Подмосковья на заседании с правительством региона.

Воробьев обратил внимание, что с каждым годом в Московской области увеличивается число детей, которым нужно идти либо в сад, либо в школу. Поэтому темпы строительства снижать нельзя.

«Новые школы предполагают подбор, приглашение в регион новых учителей. Еще раз хочу обратить внимание на своевременный поиск учителей в новые школы, потому что их надо больше нам. Нам нужны учителя, которые обладают всеми необходимыми методиками. Именно это влияет на качество образования», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил о системе рейтинга школ в регионе. Когда она стартовала, большое количество школ было в так называемой красной зоне.

«А в предыдущем учебном году уже только 15 школ в красной зоне было. Напоминаю, что всем тем, кто попал зеленую зону, у нас предусмотрены дополнительные гранты. Мы будем поддерживать школы, которые дают хорошее образование, а значит, хорошие перспективы нашим детям», — сказал Андрей Воробьев.