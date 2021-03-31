Андрей Воробьев поддержал учителей-тиктокеров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал учителей, которые ведут свой TikTok, чтобы быть ближе к ученикам. Главное — чтобы это не мешало работе и не нарушало этические нормы.

В интервью на «360» тиктокер Арина Ростовская рассказала губернатору о случае с петербургской учительницей Дариной Счастной, которая лишилась работы из-за роликов в соцсетях. На нее пожаловались родители. Однако на защиту девушки встали другие блогеры.

По словам главы Подмосковья, зачастую родители негативно относятся к социальным сетям, в том числе к TikTok. Но это стало уже неотъемлемой частью современной жизни, и важно быть на одной волне с детьми. При этом работодателям не стоит оценивать компетентность преподавателей по их онлайн-аккаунтам.

Есть такое важное понятие — этика. И если ты соблюдаешь этические нормы, будучи врачом, учителем или токарем, то почему нет? Почему бы тебе не сниматься в Instagram и TikTok? Но всему есть свое место и время Андрей Воробьев.

«Я, признаться, не смотрел, что делала именно та учительница. Но, кстати, у нас в Подмосковье очень много учителей молодых, а им свойственно дружить в социальных сетях. Однако каждый всегда должен чувствовать, что с тебя особый спрос, потому что ты учитель. Или с тебя особый спрос, потому что ты врач. С тебя особый спрос, потому что ты губернатор или, например, какую-либо другую ответственную позицию занимаешь», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в Московской области многие учителя уже зарегистрировались в TikTok. На этой площадке они ближе общаются со своими учениками. Но нельзя нарушать границы.

«У нас огромное количество учителей уже работают в TikTok и взаимодействуют со своими учениками. Они на одной волне с ними, если хотите. Главное — не заступать за черту. Это всегда очень чувствительно», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что важно как минимум понимать, на каком языке разговаривает молодежь. Однако всегда есть границы, которые попросту не стоит переступать.