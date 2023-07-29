Подмосковье 29 июля 2023, 21:59 Андрей Воробьев поблагодарил за фестиваль «Гуляй Город» в Чехове историков и организаторов Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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Сегодня стартовал музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город». Он проходит в селе Молоди в Чехове, его посвятили Битве при Молодях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков за праздник в Telegram-канале.

«Спасибо полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву за внимание к фестивалю и, конечно, организаторам, историкам, реконструкторам и всем нашим гостям», — поблагодарил глава региона.

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По его словам, более 450 лет назад в селе Молоди русская армия оказалась сильнее войска крымского хана Дивлет Гирея. После поражения захватчики отступили, угроза Москве миновала, а контроль над Казанью и Астраханью остался у русского государства.

В этом году по просьбам гостей мероприятие сделали двухдневным. Площадку разделили на две зоны — историческую и современную.

На исторической пройдет реконструкция битвы и кулачный бой. На современной организовали ярмарку, фудкорт, сцену и большой концерт. Сегодня перед зрителями выступили Пелагея, Uma2rman, Полюшка и Elena Jaya, а завтра — «25/17», «Маша и Медведи», «Аффинаж» и Drummatix.

Все электрички сегодня и завтра останавливаются на станции Молоди, а от станции Чехов и станции МЦД Подольск до места проведения и обратно курсируют бесплатные автобусы.

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