Андрей Воробьев поблагодарил Сергея Карякина за турнир по шахматам в Одинцове

Первый в Подмосковье турнир по шахматам на Кубок Корякина прошел в Одинцовском городском округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил гроссмейстера за помощь в организации турнира. Глава Подмосковья не исключил, что такие встречи любителей и профессионалов шахматного спорта станут доброй традицией.

Андрей Воробьев напомнил, что сегодня в парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной собрались порядка 120 участников. Большинство — ребята до 17 лет.

«Спасибо Сергею за помощь в организации турнира. Он родился в Крыму, но сейчас живет в Подмосковье. В последние месяцы, как многие знают, на нашего шахматиста оказывается огромное давление из-за его позиции по Донбассу и высказываний в поддержку нашей страны», — рассказал губернатор Московской области.

Глава региона напомнил, что в марте Карякина отстранили от участия в международных играх и лишили возможности участвовать в турнире претендентов, которые вступят в борьбу за шахматную корону.

«Но я уверен, что рано или поздно здравый смысл в спортивных федерациях возьмет верх», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Гроссмейстер Сергей Карякин сегодня принял участие в одновременной шахматной игре с 15-ю школьниками, которых отобрали во время детского блицтурнира.

Поражение прославленному шахматисту нанес 14-летний житель Сергиево-Посадского городского округа. Равными по силам Сергею Карякину оказалась юная шахматистка из городского округа Люберцы и лидер тройки блицтурнира из Пушкинского городского округа.

По итогам встречи в профессиональном турнире Кубок достался Святославу Лисенкову из городского округа Подольск. Второе место занял Станислав Бабарыкин из Одинцовского городского округа. Третье место получил шахматист Леонид Ноздрачев из Подольска.