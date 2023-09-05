Подмосковье 05 сентября 2023, 21:07 Андрей Воробьев поблагодарил Путина за присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести» Фото: Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в Telegram-канале.

Президент поддержал предложение первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака.

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«Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу!» — поблагодарил Воробьев.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, здесь находились госпитали, где лечили раненых бойцов. Также глава региона напомнил о подвиге подольских курсантов, которые защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве.

Помимо Подольска звание получили Воткинск, Владимир, Находка, Рязань, Новомосковск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и Прокопьевск.

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