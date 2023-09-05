05 сентября 2023, 21:07
Андрей Воробьев поблагодарил Путина за присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в Telegram-канале.
Президент поддержал предложение первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака.
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«Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу!» — поблагодарил Воробьев.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, здесь находились госпитали, где лечили раненых бойцов. Также глава региона напомнил о подвиге подольских курсантов, которые защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве.
Помимо Подольска звание получили Воткинск, Владимир, Находка, Рязань, Новомосковск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и Прокопьевск.
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Подольск
Андрей Воробьев
Владимир Путин
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