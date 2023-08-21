Подмосковье 21 августа 2023, 18:36 Андрей Воробьев поблагодарил президента Путина за поддержку транспортных проектов в Подмосковье Сайт Кремля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку транспортных проектов в Подмосковье. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Благодаря его решению развивать Московский транспортный узел, мы построили более 20 путепроводов через ж/д пути. С запуском МЦД это особенно актуально», — уточнил глава региона.

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Он напомнил, что сейчас специалисты строят четыре эстакады — у платформ Опалиха и Аникеевка на МЦД-2, Быково на МЦД-3 и Апрелевка на МЦД-4. По его словам, они помогут полностью ликвидировать одноуровневые переезды на этих направлениях.

«Нам также важна поддержка по крупным дорогам, которые мы строим вместе с федеральными коллегами — ЦКАД, М-5 „Урал“, М-11 „Нева“, М-12 „Москва-Казань“, а также инвесторами — это ЮЛА и Мытищинская хорда», — добавил Воробьев.

Перечисленные трассы соединяются с московскими хордами, разгружают улицы городов Подмосковья и помогают привлекать бизнес и развивать экономику региона.

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