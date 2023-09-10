10 сентября 2023, 11:22
«Важный для региона момент». Андрей Воробьев поблагодарил организаторов выборов в Подмосковье
Андрей Воробьев поблагодарил организаторов выборов в Подмосковье
В заключительный день выборов в Подмосковье работает 3971 избирательный участок. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и наблюдателей за высокий уровень проведения голосования «в такой важный для региона момент».
«Наши наблюдатели прошли серьезную подготовку, чтобы на всех местах был порядок и чтобы людям ничего не мешало. Отдельно благодарю организаторов за возможность проголосовать нашим ребятам в зоне СВО», — сказал Андрей Воробьев.
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Особенность выборов в Подмосковье в этом году — применение сразу двух форматов голосования: очного и дистанционного.
«Почти 500 тысяч человек зарегистрировались через „Госуслуги“, чтобы сделать выбор с помощью дистанционного электронного голосования — ДЭГ. Это удобно, потому что человек не привязан к месту регистрации», — подчеркнул губернатор.
В онлайн-голосовании приняли участие уже 366 814 человек. Это 82,38% от всех, кто планировал сделать свой выбор дистанционно.
Спасибо всем за организацию, проведение и участие в такой важный для региона момент.
Андрей Воробьев
В Подмосковье работает горячая линия избирательной комиссии: 8 (800) 550-97-44.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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