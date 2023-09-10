Важное 10 сентября 2023, 11:22 «Важный для региона момент». Андрей Воробьев поблагодарил организаторов выборов в Подмосковье Андрей Воробьев поблагодарил организаторов выборов в Подмосковье

Читать 360tv в

В заключительный день выборов в Подмосковье работает 3971 избирательный участок. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и наблюдателей за высокий уровень проведения голосования «в такой важный для региона момент».

«Наши наблюдатели прошли серьезную подготовку, чтобы на всех местах был порядок и чтобы людям ничего не мешало. Отдельно благодарю организаторов за возможность проголосовать нашим ребятам в зоне СВО», — сказал Андрей Воробьев.

Реклама

Особенность выборов в Подмосковье в этом году — применение сразу двух форматов голосования: очного и дистанционного.

«Почти 500 тысяч человек зарегистрировались через „Госуслуги“, чтобы сделать выбор с помощью дистанционного электронного голосования — ДЭГ. Это удобно, потому что человек не привязан к месту регистрации», — подчеркнул губернатор.

В онлайн-голосовании приняли участие уже 366 814 человек. Это 82,38% от всех, кто планировал сделать свой выбор дистанционно.

Спасибо всем за организацию, проведение и участие в такой важный для региона момент. Андрей Воробьев

В Подмосковье работает горячая линия избирательной комиссии: 8 (800) 550-97-44.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».