Подмосковье 21 июня 2023, 17:57 Андрей Воробьев: площадь возле Зарайского кремля благоустроят к сентябрю Фото: Константин Семенец.

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Губернатор Подмосковья проверил ход работ по благоустройству улицы Музейной и площади перед кремлем в Зарайске. Андрей Воробьев подчеркнул, что это важный проект, который позволит создать единую туристическую зону в одном из самых древних городов региона.

«Зарайск известен своим историческим прошлым, сохранившимся архитектурным наследием. Зарайский кремль — единственный полностью уцелевший в Подмосковье, который не менял свой облик с XVI века. Наша задача — достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт», — отметил Андрей Воробьев.

Площадь перед кремлем замостят брусчаткой, а в прилегающем сквере сделают удобные пешеходные дорожки. Здесь появятся лестничные спуски, современное освещение и антипарковочные столбики из дерева в историческом стиле. На Музейной улице обустроят тротуары, уложат плитку на подъездах к домам, поставят новые фонари. Территорию озеленят кустами и клумбами.

Начальник Зарайской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Лев показал губернатору последние находки, которые хранятся в музейном комплексе. В городе не только кремль является памятником федерального значения, но и территория вокруг него. Раскопки здесь ведутся уже более 40 лет.

«Мы нашли здесь фрагменты бивней мамонта, остатки орудия труда древних людей, женские фигурки. Нельзя не сказать и о статуэтке бизона, сделавшей Зарайск знаменитым. Сейчас готовится новая выставка, и там будут представлены некоторые экземпляры. Обсуждается также возможность экспонирования нашего бизона, если позволят условия хранения», — рассказал Сергей Лев.

Благоустройство в Зарайске планируется завершить к 1 сентября.