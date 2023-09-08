Подмосковье 08 сентября 2023, 18:27 Андрей Воробьев: парк Дружбы у озера Черное на границе с Люберцами благоустроят летом 2025 года Фото: Константин Семенец

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Парк Дружбы радом с озером Черное благоустроят на границе с Люберцами и микрорайоном Некрасовка в Москве летом 2025 года. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В общественной зоне смогут отдыхать около 100 тысяч москвичей и 60 тысяч жителей Люберец.

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«Эта территория, которая нуждалась в особой заботе (и нас просили об этом жители), через полтора года будет выглядеть совсем по-другому. Важно, чтобы все было безопасно — и мост, и переход. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми, с друзьями. Я думаю, мы справимся», — заявил Воробьев.

Специалисты приведут в порядок более 40 гектаров. Им предстоит расчистить озеро, построить мост Дружбы, лодочную станцию, детские и смотровые площадки, места для рыбалки, зоны отдыха.

«У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений — транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление. И конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город — это, по сути, живая ткань. И есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать», — заявил Собянин.

Работы начнутся в мае 2024 года. Сейчас 20 гектаров прилегающей территории находятся в заброшенном состоянии. Из них 15 принадлежат Москве и еще пять — Люберцам.

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