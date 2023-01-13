Важное 13 января 2023, 17:48 Андрей Воробьев ответил на вопрос школьника из Подмосковья о том, как стать губернатором

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил урок истории в одной из школ Павловского Посада, где ученик 7-го «Б» класса спросил у него, как освоить такую профессию. Глава региона рассказал, что, прежде чем определиться с будущей работой, важно понять, что ты любишь делать.

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Единый образовательный центр появился в Павловском Посаде — он включает в себя школу № 10 и детский сад.

7 «Б» — это особенный класс в школе. Ученики организовали сбор помощи военнослужащим, писали письма на фронт. У некоторых из ребят есть знакомые, участвующие в СВО. С ними встретился губернатор Подмосковья.

«Андрей Юрьевич, я хотел бы спросить: у вас работа губернатора — она тяжелая? Я просто, может быть, хочу стать губернатором», — сказал один из учеников школы.

Отвечая на вопрос юноши, Андрей Воробьев подчеркнул, что сначала важно прийти к своей мечте в голове — понять, в чем именно ты силен.

«Стать губернатором или военным — здесь ключевое, что каждому из нас важно найти себя в этой жизни и делать то, что ты любишь. Ты будешь плохим губернатором, если тебе это не нравится, если тебя это тяготит. Ты никогда не сможешь на станке выдать деталь, если тебе это претит. Кто-то преподает, кто-то канализацию чинит, тепло проводит, школы строит», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что важный поступок, совершенный во благо, может сделать человека героем.

Бог каждому из нас дал талант. Вопрос только в том, чтобы его раскрыть. Этим в школе вы и занимаетесь. Андрей Воробьев

В образовательном учреждении № 10 реализуют проект «Школа — город возможностей для каждого». Здесь работает Центр детских инициатив, где ребята занимаются исследованиями.

Вместе с тем открыли профильные 10-е и 11-е классы — социогуманитарный и универсальный. Есть площадка для подготовки к WorldSkills.

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