Андрей Воробьев ответил на вопрос о возвращении дистанционки в школы Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире «360» о надежде на то, что дистанционная учеба уже позади. Он объяснил, что каждому человеку важно живое общение. Тем не менее никто с уверенностью не знает, как изменится эпидемическая обстановка.

«Надеюсь, что 1 сентября будет радовать и солнцем, и приятной атмосферой. <…> Мы понимаем, что дистанс, сидение дома было воспринято сначала как халява. Посидели-посидели, но потом уже нужно общаться. Каждый из нас устроен так, что мы должны общаться, смотреть в глаза, обмениваться эмоциями. Поэтому я очень надеюсь, что 1 сентября именно так и будет», — объяснил Воробьев.

По его словам, школы и директора уже готовы к началу нового учебного года.

До конца никто не знает, что будет, но человеку свойственно надеяться на лучшее. Мы прожили три, а кто-то говорит, и четыре волны пандемии. Сегодня очень высокий уровень вакцинации — мы все-таки надеемся, что волна будет угасать. Но дать руку на отсечение, что это прошло, еще никто не может Андрей Воробьев.

Он объяснил, что с уверенностью сказать об этом не могут даже очень опытные специалисты.

«Даже самые мастеровитые академики или профессора науки, эпидемиологи не могут сказать, что будет дальше. Но вместе с тем врачи адаптировались — существуют протоколы лечения. И еще раз скажу, что вакцина, особенно для старшего поколения, спасла очень много жизней», — отметил губернатор.

Школьные линейки на 1 сентября в этом году будут очными. Их проведут на свежем воздухе. Ребят примут 22 новые школы.

Кроме того, сегодня в регионе дали старт строительству еще 25 образовательных центров.