Подмосковье 25 декабря 2023, 14:56 Андрей Воробьев открыл обучающий семинар для правительства и глав городских округов в Подмосковье Автор фото - Константин Семенец

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Образовательный семинар для правительства и глав городских округов начался в Подмосковье. Одна из задач мероприятия — поиск новых умных решений для разных сфер жизнедеятельности региона. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

«Сегодня мы пригласили авторитетных ученых, чьи идеи, исследования по вопросам экономики представляют особый интерес для каждого руководителя. Это будет первая часть нашего семинара для того, чтобы мы могли почерпнуть что-то новое, интересное, полезное. Вторая часть посвящена трансформации — это поиск нового, умного и умение его внедрять», — отметил Андрей Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

В практической части семинара участникам предложат 10 кейсов по приоритетным направлениям — образованию, здравоохранению, транспорту, ЖКХ и другим. Задача — разработать умные решения, которые улучшат работу отраслей.

«Реализация наших программ имеет большое значение для качества жизни региона и страны в целом. Приятно, что Московскую область часто называют новаторской территорией. Но это возможно только тогда, когда процесс внедрения не прекращается. Я очень надеюсь, что все это понимают», — подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

С лекциями уже выступили доктор экономических наук Александр Аузан и доктор географических наук Наталья Зубаревич. Работа семинара продолжается.

В рамках мероприятия состоится вручение премии «Прорыв года». Награду получат муниципалитеты, которые показали отличные результаты по ключевым направлениям работы.

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