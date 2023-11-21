Подмосковье 21 ноября 2023, 17:40 Андрей Воробьев открыл обновленную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском вместе с жителями Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Модернизированная котельная заработала в поселке Майдарово под Солнечногорском. Она обеспечит теплом свыше тысячи жителей. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, до конца года в округе запустят еще четыре таких объекта.

Количество жалоб на работу отопления и подачу горячей воды в Солнечногорске снизилось в восемь раз с начала сезона. Этого удалось добиться благодаря обновлению изношенных сетей, которые приводят в порядок совместно с «Газпромом». За ближайшие два года в планах — построить девять котельных, одну из которых уже открыли в поселке Майдарово.

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«В Солнечногорске много небольших населенных пунктов. Сети, котельные были в ужасном состоянии. И сейчас мы модернизируем их благодаря программе, которую проводим совместно с „Газпромом“. Также работаем в Кашире, Химках, Воскресенске. Стараемся, чтобы жалоб было меньше», — отметил губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области

Новая котельная в Майдарово обеспечит теплом 1,1 тысячи человек, фельдшерско-акушерский пункт, школу и детский сад, а также Дом культуры.

До конца этого года новые котельные появятся в селе Алабушево, деревнях Радумля и Ожогино, а также поселке Поварово. Модернизацию действующего объекта проведут в деревне Ложки, а на улицах Обуховская и Пролетарская, в поселке Менделеево и деревне Радумля завершат реконструкцию сетей.

Пресс-служба губернатора Московской области

Еще несколько объектов построят и модернизируют в Солнечногорске в следующем году. Благодаря этому отопление улучшится у жителей деревень Стрелино, Чашниково, Соколово, Кривцово, поселков Менделеево и Пешки, а также микрорайона Рекинцо и Набережной улицы в Солнечногорске.

Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин добавил, что в округе также обновят электросети. Работы планируют завершить до конца года.

«К сожалению, сети в небольших населенных пунктах безнадежно устарели. Трансформаторов таких уже не производят. Мы модернизируем систему, что, естественно, предполагает временные неудобства», — отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев проверил лечение бойцов СВО в Солнечногорске. Там аботает Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, который занимается самыми сложными случаями.

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