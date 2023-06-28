Подмосковье 28 июня 2023, 21:40 Андрей Воробьев обсудил с Маратом Хуснуллиным нацпроекты в Подмосковье Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили важные для региона вопросы, написал Воробьев в Telegram-канале.

«Обсудили важные вопросы развития нашего Подмосковья с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Диалог и поддержка федерального правительства для нас особенно ценны», — сообщил губернатор.

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В Telegram-канале Хуснуллин рассказал, что на встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья.

«В частности проговорили вопросы снижения административных барьеров в строительстве, реализации национальных проектов в регионе, системе ЖКХ, а также ряд других тем», — написал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда» подали 18 подмосковных компаний. Также к нацпроекту «Безопасные качественные дороги» присоединились «Серпуховский лифтостроительный завод», «ЭкоСтройПроект» из Волоколамска, «Мал Ком» из Сергиево-Посадского городского округа, «Пакетти Групп» из Подольска.

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