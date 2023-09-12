Важное 12 сентября 2023, 12:19 «Дороже доверия жителей нет ничего». Губернатор Подмосковья обратился к избирателям после выборов Андрей Воробьев обратился к избирателям после выборов в Подмосковье

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Выборы — «ответственный, важный этап как для страны, так и для региона», подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил жителей за высокое доверие на голосовании. В основе всего, по его словам, — командная работа.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших жителей. Большая территория, развивающийся регион. Выше и дороже, чем доверие жителей, для которых ты работаешь, не может быть ничего в нашей сфере», — сказал Андрей Воробьев.

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Очень важными элементами в работе, отметил он, стали новые каналы коммуникации с жителями. Это «Добродел», Центр управления регионом, электронная почта, социальные сети, а традиционными остались личные встречи.

«Безусловно, когда мы чувствуем, что ждет от нас каждая семья, каждый человек на разных территориях нашего Подмосковья и когда мы эти перемены обеспечим, можно рассчитывать на результат. Я хочу поблагодарить наших жителей за высокое доверие. Мы получили высокие результаты на очень высокой явке», — добавил губернатор.

Андрей Воробьев набрал на выборах 83,68% голосов, второе место занял Александр Наумов от КПРФ с результатом 6,37%, третье — у Кирилла Жигарева от ЛДПР с итогом 4,82%, на четвертой строчке — Анатолий Никитин от «Справедливой России», получивший 4,06% голосов.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил всех кандидатов на выборах губернатора Подмосковья. Он отметил, что каждому из них небезразлично будущее региона.

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