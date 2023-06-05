Подмосковье 05 июня 2023, 13:56 Андрей Воробьев объявил о строительстве бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о строительстве бассейна в центре «Ясенки» Пресс-служба губернатора Московской области

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Получившие ранения и серьезные травмы военнослужащие из Подмосковья проходят реабилитацию в центре «Ясенки». Для того чтобы процесс проходил лучше, там построят бассейн. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что проектирование документов для будущего строительства бассейна уже началось.

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«В „Ясенках“ есть один запрос от жителей. В этом пансионате проходят реабилитацию и старшее поколение, и наши герои. Мы сейчас приняли решение — начинаем вести проектирование и строительство, чтобы построить там бассейн. Это важный компонент для реабилитации», — заявил Андрей Воробьев.

Глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова сообщила, что сейчас в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» проходят лечение и восстановление несколько участников специальной военной операции из Подмосковья.

Она подчеркнула, что вопросы реабилитации входят в число самых частых, с которыми обращаются в фонд военнослужащие и члены их семей из Московской области. По словам Ермаковой, в числе проблем, которые помогают решить сотрудники фонда, находятся получение удостоверения ветеранов боевых действий, а также оформление документов для федеральных и страховых выплат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения реабилитационного центра «Ясенки» объявил, что учреждение получит новое оборудование для кардиотренировок, тренажеры для ходьбы, гимнастики суставов, а также компьютерный класс. На эти цели из областного бюджета выделят 36 миллионов рублей.