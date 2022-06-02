Андрей Воробьев объяснил, почему люди из Москвы переезжают в Подмосковье

Люди из столицы, пресытившись жизнью мегаполиса, приезжают в Подмосковье, потому что хотят на природу. Сейчас молодые семьи переезжают и в отдаленные территории, где заводят свои фермерские хозяйства. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

«Те, кто приезжает, и я к таким людям отношусь, когда-то приехали в Москву. Сначала ты мечтаешь жить на Кутузовском проспекте, на Тверской, но очень скоро понимаешь, что вот эта бурная жизнь мегаполиса — она прекрасна, но хочется и слиться с природой», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что многие люди, переехавшие из Москвы в область, получили возможность заниматься тем, что им близко, что им действительно нравится.

Интересно, когда такие урбанизированные, современные, часто весьма молодые семьи переезжают в отдаленные территории — Серебряные пруды, Луховицы, — заводят какое-то фермерское хозяйство, корову или другую живность. Это приносит удовольствие Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Удаленка тоже сыграла свою роль. Появилась возможность работать из дома, отпала необходимость куда-то ездить. Многим людям стало намного проще, признал Воробьев.

Автор фото: А. Чернов

«Ты можешь делать ряд функций, выполнять работу, в том числе, дома. И часто это даже приветствуется в определенных направлениях», — отметил губернатор Подмосковья.