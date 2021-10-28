Андрей Воробьев объяснил, кого нужно переводить на удаленку на предприятиях Подмосковья

Подмосковные работодатели могут оставить на рабочих местах только привитых сотрудников в возрасте до 60 лет. Все, кто старше, входят в группу риска, поэтому их нужно перевести на удаленную работу. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Решит руководитель

Глава региона подчеркнул, что окончательное решение остается за работодателем. Но речь в данном случае идет только о производствах, где присутствие людей обязательно.

«Руководитель принимает решение: если вы вакцинированы, работайте, все нормально. Если старше 60 лет, руководитель должен поберечь и оставить дома, особенно тех, кто не привит. Почему сразу 30% сотрудников отправляют на удаленку на четыре месяца», — рассказал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что речь в данном случае идет только о предприятиях, где присутствие людей обязательно. Офисные работники вполне могут трудиться из дома.

«Офисные работники — это не предприятия. Те, кто управляет, считают, у них рекомендуемая форма работы дистанционная. Она весьма удобна, потому что средства связи существуют — и их нахождения вместе можно избежать», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Удаленка для работающих пенсионеров

Отвечая на вопрос о том, как быть с работающими пенсионерами, Андрей Воробьев подчеркнул, что риски заражения этой группы населения слишком велики. Поэтому необходимо перейти на удаленный режим занятости.

«У нас работает 700 машин скорой помощи. До пандемии бригады делали шесть-семь тысяч выездов. Сейчас делают 12-14 тысяч. А если рост еще будет в два раза, вводить комендантский час? Это вообще отдельная история, это в наши жизненные планы не входит. Надо сделать все, чтобы этого избежать», — пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что все меры направлены на то, чтобы люди сделали прививки ради собственной безопасности. Все пациенты старше 50 лет переносят коронавирусную инфекцию очень тяжело.

«Все врачи, академики говорят о том, что вакцина спасает жизнь. Решение принято, те, кто не хочет вакцинироваться и старше 60 лет, должны себя беречь», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Сохранить зарплату

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что перевод на удаленную работу предусматривает сохранение зарплаты. Это же касается случая, когда сотрудник не может выйти на работу из-за лечения. Так Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию на одном из предприятий Подмосковья, где работодатель отказался подписать больничный лист и предложил сотруднику взять отпуск за свой счет.

«Любой человек в вашей стране, если имеет больничный лист, он должен быть оплачен. Я слышал пару случаев, когда во избежание закрытия предприятия работника отправляли домой, не давали больничный, чтобы не фиксировать ковид, чтобы предприятие не остановить. Я думаю, что это не этот случай. Мы возьмем адрес этого сотрудника, если вам это удобно, и постараемся разобраться в ситуации», — пообещал губернатор Московской области.

Работодатели Московской области могут отчитаться о переводе части сотрудников на удаленную работу через онлайн-сервис на региональном портале госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В сервисе нужно заполнить электронную форму. Там нужно указать общее количество сотрудников, сколько работает на предприятии или в офисе, сколько перешло на удаленку. Также нужны сведения о работниках старше 60 лет, обладателях QR-кода, находящихся в отпусках или декрете.

Передать первые сведения работодатели Московской области должны в ближайшую пятницу, 29 октября. Если в представленных данных произошли изменения, то информацию нужно представить во второй раз.