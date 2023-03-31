Важное 31 марта 2023, 14:47 «Рабочие места и возможности». Андрей Воробьев — об успешном привлечении инвесторов в Королеве Губернатор Воробьев рассказал о привлечении инвесторов в Королеве

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Свыше 900 новых рабочих мест появилось в Королеве в прошлом году. Привлекли 47 налоговых резидентов. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Прошлой осенью Технопарк космических технологий имени Циолковского получил аккредитацию Минпромторга и вошел в реестр технопарков России. Там расположены знаковые для Королева предприятия.

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Они занимаются производством роботизированных средств, ракет-носителей и технологий управления. Технопарк объединит до 80 компаний космической отрасли. Это позволит создать еще 1,2 тысячи рабочих мест.

«Вы глава наукограда — самого большого в нашей стране. У вас на территории городского округа много знаковых предприятий. И сам город, сама атмосфера требуют огромной вовлеченности», — подчеркнул губернатор на рабочей встрече с Трифоновым.

Воробьев отметил, что в Королеве применяют инновационные подходы к поиску инвесторов.

Каждый новый инвестор — это не только рабочие места, это и наши дополнительные возможности. Андрей Воробьев

Он добавил, что поддержка инвесторов важна и для городского округа, и для региона, и для страны, ведь каждое предприятие вносит лепту во все три уровня бюджетов.

«Так держать, это очень важная работа. И чем больше вы будете привлекать компании, тем чаще будут жители работать там, где живут. Поэтому каждая новая компания — это победа», — сказал Воробьев.

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