21 апреля 2023, 13:48
Молодые и целеустремленные. Андрей Воробьев — об участниках конкурса «Лидеры России»
Губернатор Подмосковья пожелал высоких результатов участникам конкурса «Лидеры России»
Федеральный конкурс «Лидеры России» проходит уже в пятый раз и традиционно собирает команды из разных уголков страны. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье всегда представлено внушительным количеством участников, и пожелал высоких результатов.
«Это очень интересный и важный проект президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Приятно, что представительство Подмосковья на конкурсе всегда внушительное и часто успешное», — сказал Андрей Воробьев.
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Он пригласил всех желающих на конкурс и пожелал участникам успешной реализации проектов.
Хочу пожелать ребятам, а это, как правило, молодые и целеустремленные люди, не бояться заявляться, пройти все испытания, дерзнуть и добиться результата.
Губернатор добавил, что представители власти, со своей стороны, «рады поддерживать и быть наставниками».
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Андрей Воробьев
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