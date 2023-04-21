Подмосковье 21 апреля 2023, 13:48 Молодые и целеустремленные. Андрей Воробьев — об участниках конкурса «Лидеры России» Губернатор Подмосковья пожелал высоких результатов участникам конкурса «Лидеры России»

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Федеральный конкурс «Лидеры России» проходит уже в пятый раз и традиционно собирает команды из разных уголков страны. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье всегда представлено внушительным количеством участников, и пожелал высоких результатов.

«Это очень интересный и важный проект президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Приятно, что представительство Подмосковья на конкурсе всегда внушительное и часто успешное», — сказал Андрей Воробьев.

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Он пригласил всех желающих на конкурс и пожелал участникам успешной реализации проектов.

Хочу пожелать ребятам, а это, как правило, молодые и целеустремленные люди, не бояться заявляться, пройти все испытания, дерзнуть и добиться результата.

Губернатор добавил, что представители власти, со своей стороны, «рады поддерживать и быть наставниками».

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