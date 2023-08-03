Важное 03 августа 2023, 12:12 «Сдадим досрочно». Андрей Воробьев — об открытии осенью трассы М-12 в Подмосковье Воробьев: трассу М-12 в Подмосковье откроют на 10 месяцев раньше срока Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев. Она пройдет через Люберцы, Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Богородский и Электросталь.

Новую скоростную трассу М-12 строят с опережением графика. В Подмосковье проект завершат уже осенью, дорога протянется на 77 километров. Первые 22 из них открыли в прошлом сентябре.

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Современная трасса значительно сократит время в пути между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за семь часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода — за четыре вместо шести», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Магистраль позволит объезжать пробки в городах, она откроет новые возможности для предпринимателей, ведь вблизи трассы находится восемь индустриальных парков.

Для нас восточное направление является крайне перегруженным — Щелковское шоссе, Горьковское. Эта трасса — спасение. Андрей Воробьев

Дорога М-12 существенно ускорит движение на восток страны, улучшит логистику и разгрузит многие города от транзитного потока.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — в сентябре. Первый участок открыли год назад — 22 километра», — сказал Воробьев.

Строительством магистрали в Подмосковье занимаются семь тысяч человек, сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Трассу строят в обход населенных пунктов региона. Это улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллиона жителей Подмосковья.

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