Важное 01 августа 2023, 17:02 Забыть о запахе сточных вод. Андрей Воробьев — о запуске новых очистных сооружений в Щелкове Андрей Воробьев: очистные сооружения в Щелкове откроют досрочно Пресс-служба губернатора Московской области

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Крупнейшие очистные сооружения Подмосковья запустят на полную мощность в ноябре. Они находятся в Щелкове, их задача — удалять загрязнения в сточных водах, улучшая экологию, состояние рек и почвы. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, этот объект — один из самых больших во всей России.

Эти сооружения построили более полувека назад. Они обветшали и устарели, но к ноябрю завершится масштабная реконструкция.

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«В Щелкове была весьма сложная ситуация, и особенно в летнее время там невозможно было находиться на улице из-за запаха. Но президент инициировал национальный проект — у нас в больших масштабах ведется модернизация очистных. В Щелкове они одни из самых больших в нашей стране», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Речь идет о федеральном проекте «Экология», который, по словам главы Подмосковья, «просто спас огромное количество городов», в том числе Щелково.

Спасибо строителям — сдают объект досрочно. Сюда инвестировано около 18 миллиардов рублей. Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что на очистных сооружениях устанавливают передовое оборудование, зачастую оно отечественного производства.

«Правительство также поддержало модернизацию очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а следующий у нас Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», — сказал Андрей Воробьев.

Масштаб и значимость

Очистные сооружения в Щелкове — крупнейшие в Подмосковье. Они охватывают свыше 700 тысяч человек в четырех округах, включая Пушкино, Королев и Фрязино.

Долгое время сооружения были в обветшавшем состоянии и не справлялись с задачей, поэтому жизнь в городском округе омрачал неприятный запах сточных вод.

Благодаря федеральному проекту «Экология» началась большая модернизация, которая завершится в ноябре. Задача — получить новые мощности для подключения домов к системе очистки, улучшить экологию бассейна реки Волги.

По словам главного инженера проекта Дениса Еркаева, на объекте изменили системы очистки. Одна из них исключает самую плохо пахнущую фракцию первичных отстойников.

Также еще одно инновационное оборудование — это доочистка. Здесь фильтры с очень мелким прозором, на которых оседают остаточные взвеси, выходящие из вторичных отстойников. Денис Еркаев.

Кроме того, одна из самых инновационных технологий — УФ-обеззараживание. Оно заменило хлорирование воды, которое оставляло достаточно серьезный след в биологии реки.

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