Важное 27 июня 2023, 17:53 Уникальная архитектура. Воробьев — о ремонте исторических корпусов школы в Верее Андрей Воробьев рассказал об уникальности ремонта школы №1 в Верее

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Первый за 30 лет капитальный ремонт школы № 1 в Верее завершится к сентябрю. Она занимает три корпуса, и все они — исторические, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас обновляют дореволюционное здание, где учились начальные классы.

Самому старому корпусу школы — уже свыше 40 лет. Раньше там находилось духовное училище, а рядом была женская гимназия, которую позже объединили с мужским училищем.

«Школа занимает несколько зданий, и все они — исторические. В 2019 году мы открыли после капитального ремонта здание 1960-х годов постройки, где располагается старшая школа. Сейчас мы обновляем сложный объект», — сказал Андрей Воробьев.

В ремонте находится здание, состоящее из еще дореволюционных построек, — его занимают начальные классы.

Уверен, все будет сделано в срок. Одна из задач — сохранить уникальные элементы архитектуры. Жмем руки нашим реставраторам, спасибо за вашу работу. Андрей Воробьев

В период проведения ремонта 300 учеников начальных классов перевели в корпус, где занимаются взрослые ребята.

«Но мы хотим, чтобы 1 сентября школьники и педагоги вернулись в обновленную родную школу», — подчеркнул глава Подмосковья.

По его словам, здесь обновят фасад, кровлю, выделят больше площадей для развивающих занятий и кружков.

Задача — сохранить исторических облик

Капитальный ремонт начался в конце прошлого года. Строители получили задачу сохранить исторический облик здания дореволюционной постройки — своды Монье, небольшие потолочные арки и другие элементы.

По словам реставратора Романа Кравченко, школа является выявленным объектом культурного наследия.

Ее ценность в том, что большинство деталей, поверхностей было сохранено, в том числе кирпич. Мы пользуемся растворами, которые дополняют утраченные части. И только в особых единичных случаях применяем отдельные новые кирпичи. Роман Кравченко

Реставратор добавил, что в школе — высокие потолки, светлые классы, продуманная планировка.

Директор школы №1 Татьяна Шубина поделилась, что в историческом здании ждут современные и комфортные условия для учебы сохранением архитектурных особенностей.

«Уже запланировали сделать кабинет информатики, совмещенный с робототехникой. Будет группа продленного дня, совмещенная с группой внеурочной деятельности, обновленный спортивный зал», — рассказала она.

Вместе с тем жители попросили у губернатора сделать рядом со школой универсальную спортивную площадку, чтобы дети могли играть в футбол и баскетбол. Это вопрос, по словам Андрея Воробьева, обязательно рассмотрят.

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