Важное 13 января 2023, 15:10 «Все будет современным». Андрей Воробьев — о масштабном ремонте школы № 18 в Павловском Посаде Воробьев: ремонт школы № 18 в Павловском Посаде завершится досрочно

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Первый масштабный ремонт школы № 18 в Павловском Посаде завершится на полгода раньше срока. Вместо сентября ее откроют уже в апреле этого года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, ученики увидят школу в совершенно новом и современном формате.

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Каждый год в Московской области капитально ремонтируют около 60 школ. Как отметил Воробьев, важно качественно преобразить устаревшие учебные заведения, многие из которых по-настоящему легендарны.

Конечно, нужно стараться успевать к 1 сентября, но эту школу мы сдадим досрочно. Дети придут уже в совсем другое учебное заведение — это новые стены, новая атмосфера, здесь все по-современному. Андрей Воробьев

Школа № 18 носит имя заслуженного учителя РСФСР Николая Менчинского. При нем начали внедрять передовые методики на базе экспериментальной школы Академии педагогических наук.

Вторая жизнь школы

Капитальный ремонт стал первым с 1937 года. За это время лишь раз меняли окна. Школа обветшала, появились протечки, устарела кровля, пришли в негодность кабинеты и спортивный зал.

Со временем начал разрушаться и фундамент, а на первом этаже возник неприятный запах из-за канализации. Родители учеников просили отремонтировать школу.

«Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, потому что, когда стены новые, важна еще и хорошая техника. Также мы благоустраиваем территории, делаем спортивные площадки, воркаут-зоны», — добавил губернатор Подмосковья.

Ремонт не изменит исторического облика школы — он сохранится. Однако внутри все будет современным и качественным.

Капитальный ремонт завершился уже более чем на 80%. Заменили ветхие перекрытия между этажами, обновили отопление, кровлю, окна и двери, утеплили фасад, благоустроили внутренний дворик. Установят новую мебель и улучшат отделку.

Обновленная школа примет свыше 650 учеников, и это позволит забыть о второй смене в Павловском Посаде.

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