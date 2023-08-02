Подмосковье 02 августа 2023, 14:42 «Богатая история». Андрей Воробьев — о преображении легендарной школы во Фрязине Губернатор Воробьев: корпус школы № 1 во Фрязине преобразится к сентябрю Пресс-служба губернатора Московской области

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Корпус легендарной школы № 1 во Фрязине откроют после масштабного ремонта к началу учебного года. Ее история началась 85 лет назад — она стала первой в Подмосковье с физико-математическим уклоном, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Школа носит имя Героя СССР Ивана Иванова. У нее два корпуса, один из которых — 1988 года. Его масштабно обновили с учетом исторических особенностей.

У этой школы богатая история. <...> И наша задача — легендарную школу, первую в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 Сентября. Андрей Воробьев

Он поблагодарил команду педагогов, которые работали в школе № 1 во Фрязине в разные годы. Вместе с тем губернатор напомнил, что в Подмосковье реализуют большую федеральную программу капитального ремонта учебных центров.

«Президент сказал, что если мы строим новые школы, то старые, которым уже 60 лет, а каким-то даже больше, тоже должны быть достойными», — отметил Андрей Воробьев.

Во время ремонта исторического корпуса около 1,6 тысячи ребят учились во втором помещении школы. Вернуться они смогут уже в сентябре, и их ждут большие перемены.

«Новым будет и информационно-библиотечный центр — появится читальный зал. Это будет школа полного дня: ребята смогут дополнительно заниматься спортом, математикой», — поделилась директор Тамара Рябова.

Вместе с тем одна из жительниц обратилась к губернатору с просьбой привести в порядок стадион за школой. По словам Андрея Воробьева, этот запрос обязательно отработают.

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