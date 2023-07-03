Важное 03 июля 2023, 12:34 «Готовь сани летом». Губернатор Воробьев — о ремонте котельных к отопительному сезону в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Подмосковье

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Масштабная подготовка коммунальных систем к новому отопительному сезону идет в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что здесь всегда работает принцип «готовь сани летом». К началу июля, по его словам, объем работ достиг 41%.

«Сегодня 3 июля. И, как говорят, готовь сани летом. У нас большая работа идет по подготовке ЖКХ: промывка систем, концессионные проекты, капитальный ремонт сетей, котельных, замена котельных на более энергоемкие — все это имеет очень важное значение», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

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Он поручил министру энергетики Подмосковья Александру Самарину обратить пристальное внимание на городские округа, которые сегодня отстают по подготовке к новому отопительному сезону.

«А всем другим главам — продолжать эту важную работу. Я знаю, что эту тему сопровождают», — добавил Андрей Воробьев.

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