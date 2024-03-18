18 марта 2024, 15:57
«Мы с президентом — одна команда». Андрей Воробьев — о рекордном числе избирателей в Подмосковье
Губернатор Подмосковья поздравил президента с убедительной победой на выборах
Число избирателей в Подмосковье впервые превышает шесть миллионов человек, отметил губернатор Андрей Воробьев. Явка составила 77% — на участки пришли 4,8 миллиона жителей. Глава региона поблагодарил каждого за активную позицию и поздравил президента с победой.
«Состоялись выборы президента. У нас в Подмосковье впервые больше шести миллионов избирателей. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.
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Жители не только голосовали на участках, но и активно использовали дистанционный электронный формат — ДЭГ.
«Подмосковье — очень разное. И каждый, когда делал выбор, наверняка думал о чем-то, что важно именно для него или для его семьи», — добавил губернатор.
Положительные перемены, подчеркнул он, необходимы в каждой отрасли. И выборы станут новым драйвером для будущих изменений.
Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом — одна команда.
Андрей Воробьев
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Андрей Воробьев
Выборы президента — 2024
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