Важное 06 декабря 2023, 14:07 «Легендарное место». Андрей Воробьев — о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове Воробьев: реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершится в 2023 году Автор фото: Константин Семенец

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Стадиону «Спартак» в Серпухове — 113 лет. В этом году его откроют после реконструкции, а последняя модернизация прошла только к Олимпиаде-80. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это поистине легендарное место, которое нуждалось в преображении.

Стадион построили в 1910 году, однако футбольное поле — еще в 1902-м.

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«Я приехал, чтобы посмотреть легендарный стадион, который мы отремонтировали, создали здесь все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, а ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите свое мастерство», — сказал губернатор на встрече с юными спортсменами.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

В планах — организовать занятия воспитанников муниципальных школ «Зубренок» и «Звезда», а также коммерческих объединений. Об этом рассказала директор стадиона Елена Самохина.

«С нетерпением ждем открытия стадиона. Основное — это, конечно, футбол. Мы сотрудничаем с нашей футбольной федерацией, которая сейчас думает возродить городскую команду», — поделилась она.

При стадионе обустроят комфортные раздевалки, массажный кабинет, два пространства с сауной.

В Московской области очень серьезный запрос на спортивную инфраструктуру, поэтому вкладываем деньги, чтобы все соответствовало современным требованиям. Андрей Воробьев

На стадионе «Спартак» сделали футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами. Появились новые беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол.

Стали доступны лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. Новое поле уже открыто для спортсменов.

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