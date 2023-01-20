Важное 20 января 2023, 18:15 «Теплые павильоны и места отдыха». Андрей Воробьев — о реконструкции пересадочного узла в Котельниках Андрей Воробьев рассказал о реконструкции пересадочного узла в Котельниках Автор фото: Константин Семенец

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Транспортный пересадочный узел вблизи станции метро «Котельники» реконструируют в Подмосковье. Откроют теплые павильоны для ожидания автобусов, сделают для них комфортную разворотную площадку. Об этом жители просили губернатора Андрея Воробьева.

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Губернатор Подмосковья отметил, что это очень востребованный транспортный узел, которым каждый день пользуются свыше 60 тысяч человек.

Проект реконструкции пересадочного узла в Котельниках

«Идет большая модернизация пересадочного узла и разворотной площадки у [станции] метро «Котельники» — сюда приходит 56 маршрутов из Егорьевска, Коломны, Озер, Рошаля, Воскресенска, Зарайска, Раменского, Жуковского, ходят и автобусы в аэропорт», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, необходимо, чтобы остановки были удобными, а дорога до метро не вызывала сложностей ни в какую погоду. Для этого делают специальные навесы — такую систему называют в Подмосковье «Сухие ноги».

Мы поставили себе задачей внедрить систему «Сухие ноги» в Котельниках уже к концу февраля, а теплые павильоны с туалетами, экраном с расписанием и с местами для отдыха водителей — в апреле. Андрей Воробьев

Прошлой осенью благоустроили прилегающую к пересадочному узлу территорию, установили павильоны с подсветкой и USB-розетками для ожидания автобусов.

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