14 декабря 2022, 15:19
«Устарел и нуждается в обновлении». Андрей Воробьев — о реконструкции автовокзала в Пушкино
Андрей Воробьев рассказал о начале реконструкции автовокзала в Пушкино в 2023 году
Автовокзал «Пушкино» в Подмосковье модернизируют по просьбам жителей в следующем году. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, впереди большая реконструкция. Вместе с тем по городским маршрутам начнет курсировать больше автобусов.
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Автовокзалу уже 50 лет — он 1972 года постройки. В последний раз его ремонтировали в середине 90-х.
Время идет, и мы понимаем, что вокзал уже устарел, нуждается в обновлении. Он очень востребован: сюда приходит 36 маршрутов и почти 190 автобусов
Андрей Воробьев.
Ежедневно через автовокзал проходят свыше 22 тысяч жителей, а загруженность автобусов достигает 70-90%. Отсюда добираются в Мытищи, Королев, Красноармейск, Москву.
«Рядом железная дорога. К вокзалу идет много маршруток, которые на привокзальной площади не помещаются. Место их отправления вывели за пределы станции, поэтому людям приходится ждать на улице — и в дождь, и в мороз», — уточнил Андрей Воробьев.
Однако реконструкция, которая начнется в 2023 году, позволит исправить ситуацию.
Как изменится вокзал?
Губернатор поблагодарил инвесторов, поддержавших проект по реконструкции. Автовокзал в Пушкино полностью обновят.
«Поменяем инфраструктуру, фасад, крышу, сделаем удобный зал, где можно будет спокойно дожидаться автобуса, выпить кофе», — добавил гендиректор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.
На вокзале установят электронное табло и предусмотрят все удобства для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Важно, что станция не будет закрываться на время ремонта, он пройдет этапами
Сергей Кайгородов.
По словам генерального директора «Мострансавто», в планах — открыть обновленный автовокзал в начале третьего квартала следующего года.
Задержки в движении автобусов
Во время визита губернатора жители сообщили Андрею Воробьеву и о задержках в расписании автобусов. На некоторых маршрутах зачастую длительные перерывы. Это касается и автобуса № 21.
Губернатор получил разобраться в проблеме и запустить новые автобусы, тем самым увеличив их количество.
Кроме того, по просьбам жителей маршрут № 16к закольцуют и пустят его через поликлинику, школу и другие социальные учреждения.
Андрей Воробьев
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