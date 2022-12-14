Важное 14 декабря 2022, 15:19 «Устарел и нуждается в обновлении». Андрей Воробьев — о реконструкции автовокзала в Пушкино Андрей Воробьев рассказал о начале реконструкции автовокзала в Пушкино в 2023 году Автор фото: Антон Чернов

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Автовокзал «Пушкино» в Подмосковье модернизируют по просьбам жителей в следующем году. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, впереди большая реконструкция. Вместе с тем по городским маршрутам начнет курсировать больше автобусов.

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Автовокзалу уже 50 лет — он 1972 года постройки. В последний раз его ремонтировали в середине 90-х.

Время идет, и мы понимаем, что вокзал уже устарел, нуждается в обновлении. Он очень востребован: сюда приходит 36 маршрутов и почти 190 автобусов Андрей Воробьев.

Ежедневно через автовокзал проходят свыше 22 тысяч жителей, а загруженность автобусов достигает 70-90%. Отсюда добираются в Мытищи, Королев, Красноармейск, Москву.

Автор фото: Антон Чернов

«Рядом железная дорога. К вокзалу идет много маршруток, которые на привокзальной площади не помещаются. Место их отправления вывели за пределы станции, поэтому людям приходится ждать на улице — и в дождь, и в мороз», — уточнил Андрей Воробьев.

Однако реконструкция, которая начнется в 2023 году, позволит исправить ситуацию.

Как изменится вокзал?

Губернатор поблагодарил инвесторов, поддержавших проект по реконструкции. Автовокзал в Пушкино полностью обновят.

«Поменяем инфраструктуру, фасад, крышу, сделаем удобный зал, где можно будет спокойно дожидаться автобуса, выпить кофе», — добавил гендиректор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

На вокзале установят электронное табло и предусмотрят все удобства для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Важно, что станция не будет закрываться на время ремонта, он пройдет этапами Сергей Кайгородов.

По словам генерального директора «Мострансавто», в планах — открыть обновленный автовокзал в начале третьего квартала следующего года.

Задержки в движении автобусов

Во время визита губернатора жители сообщили Андрею Воробьеву и о задержках в расписании автобусов. На некоторых маршрутах зачастую длительные перерывы. Это касается и автобуса № 21.

Автор фото: Антон Чернов

Губернатор получил разобраться в проблеме и запустить новые автобусы, тем самым увеличив их количество.

Кроме того, по просьбам жителей маршрут № 16к закольцуют и пустят его через поликлинику, школу и другие социальные учреждения.