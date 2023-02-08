08 февраля 2023, 17:37
«Раньше все стояло колом». Андрей Воробьев рассказал о расширении Октябрьского проспекта в Люберцах
Губернатор Воробьев: участок Октябрьского проспекта в Люберцах расширят к осени
Новую эстакаду построят в Люберцах к сентябрю — это часть большой реконструкции Октябрьского проспекта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что из-за пробок здесь «все стояло колом», поэтому возникла необходимость расширять дорогу и увеличивать число полос.
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В часы пик на Октябрьском проспекте пробки из-за 14 светофоров и недостаточного количества полос — по две в каждую сторону.
Но к осени построят путепровод, который увеличит пропускную способность более чем на треть, и водители смогут экономить до получаса в пути.
«Идет реконструкция М-5 „Урал“ — это большой президентский проект, в связи с чем мы начали модернизировать Октябрьский проспект. Вы знаете, что участок дороги, где все стояло колом, нужно было „расшивать“», — рассказал Андрей Воробьев.
Количество полос движения от пересечения на улице Власова до Волковского проезда увеличат с четырех до восьми, а сам путепровод построят над перекрестками на улицах Красной и Смирновской.
Важность проекта
Октябрьский проспект — центральная магистраль в Люберцах, которая связывает несколько шоссе, МКАД и станции метро. Каждый день по нему проезжает свыше 45 тысяч машин.
К сентябрю завершим первый этап, что кардинально изменит движение по Октябрьскому проспекту. Были справедливые беспокойства жителей, поэтому мы там, где целесообразно, поставим шумозащитные экраны.
Андрей Воробьев
Вместе с тем сейчас строят подземный пешеходный переход на пересечении Красной улицы и Октябрьского проспекта. Сделают закрытые лестничные спуски на обе стороны проспекта.
Вся реконструкция Октябрьского проспекта включает в себя пять этапов. Всего построят девять подземных пешеходных переходов, установят 25 автобусных остановок и семь светофоров.
Пропускная способность Октябрьского проспекта вырастет до 115 тысяч автомобилей в сутки.
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