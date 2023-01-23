23 января 2023, 16:03
«Освободить» реку. Андрей Воробьев взял под контроль просьбу экоактивистки в Котельниках
Губернатор Воробьев взял под контроль просьбу экоактивистки в Котельниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии региона Тихону Фирсову разобраться с нестандартным обращением активистки из Котельников. Женщина попросила «освободить» реку Люберку.
Оказалось, реку «убрали» в коллектор в 2005 году в связи со строительством домов. Местные жители утверждают, что разрешения на ее помещение туда не было, и даже предоставили документы по этому вопросу.
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Активистка призвала вернуть реку в историческое русло и заверила, что этот вопрос волнует людей.
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«Когда в Котельниках был, активистка предложила вытащить небольшую речку из трубы. Соответственно, нужно еще и над этим подумать. Так что, Тихон (Фирсов, министр экологии Подмосковья — прим. ред.), там речку загнали в трубу, и женщина-активистка говорит: „Освободите речку“. Об этом тоже доложите мне отдельно», — сказал Андрей Воробьев.
Он попросил Тихона Фирсова выполнить просьбу женщины и отчитаться о результатах.
Прямое общение с жителями дает много интересных задач, с которыми мы должны справляться.
Андрей Воробьев
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