Важное 23 января 2023, 16:03 «Освободить» реку. Андрей Воробьев взял под контроль просьбу экоактивистки в Котельниках Губернатор Воробьев взял под контроль просьбу экоактивистки в Котельниках

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии региона Тихону Фирсову разобраться с нестандартным обращением активистки из Котельников. Женщина попросила «освободить» реку Люберку.

Оказалось, реку «убрали» в коллектор в 2005 году в связи со строительством домов. Местные жители утверждают, что разрешения на ее помещение туда не было, и даже предоставили документы по этому вопросу.

Реклама

Активистка призвала вернуть реку в историческое русло и заверила, что этот вопрос волнует людей.

Реклама

«Когда в Котельниках был, активистка предложила вытащить небольшую речку из трубы. Соответственно, нужно еще и над этим подумать. Так что, Тихон (Фирсов, министр экологии Подмосковья — прим. ред.), там речку загнали в трубу, и женщина-активистка говорит: „Освободите речку“. Об этом тоже доложите мне отдельно», — сказал Андрей Воробьев.

Он попросил Тихона Фирсова выполнить просьбу женщины и отчитаться о результатах.

Прямое общение с жителями дает много интересных задач, с которыми мы должны справляться. Андрей Воробьев

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».