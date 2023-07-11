Важное 11 июля 2023, 15:37 «Выполняет гособоронзаказ». Андрей Воробьев — о производстве высокоточных ракет в Дубне Губернатор Воробьев рассказал о выполнении гособоронзаказа на предприятии в Дубне Автор фото: Антон Чернов

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Конструкторское бюро «Радуга» в Подмосковье — один из мировых лидеров в производстве высокоточного оружия. Предприятие выпускает, например, управляемые, ударные и крылатые ракеты и активно выполняет гособоронзаказ. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что регион поможет привлекать новых квалифицированных специалистов.

Это одно из градообразующих предприятий, оно располагается в Дубне. Здесь работают около 1,5 тысячи человек, среди которых ученые, инженеры, конструкторы, операторы станков и не только.

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С коллективом бюро встретились губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента по Центральному федеральному округу Игорь Щеголев.

«Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ. Здесь работают почти 1,5 тысячи человек. <...> Спасибо вашей команде за самоотдачу и профессионализм», — сказал глава Подмосковья.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

Он отметил, что президент поставил задачу не только наращивать объемы поставок, но и улучшать их качество.

Мы понимаем, что сейчас те задачи, которые стоят перед всем ОПК, — часто на грани технологического развития страны. Нужны новые прорывные решения, постоянное совершенствование технологий. Андрей Воробьев

Здесь работает современная лабораторно-испытательная база. Андрей Воробьев и Игорь Щеголев проверили, как предприятие справляется с новыми вызовами, и выяснили, какая поддержка необходима.

Квалифицированные кадры

Для прохождения практики на предприятие регулярно прибывают студенты университета «Дубна» и Дмитровского техникума. Лишь с ноября, например, трудоустроили 35 молодых специалистов.

Автор фото: Антон Чернов

«Как известно, в „оборонке“ случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Я знаю, что специалисты нужны, и мы, со своей стороны, стараемся помогать привлекать кадры», — отметил Андрей Воробьев.

При поддержке Подмосковья конструкторское бюро помогает сотрудникам с жильем — выдает квартиры в рассрочку и места в общежитиях, уточнил генеральный директор предприятия Сергей Богатиков.

За 12 лет мы выделили около 300 квартир работникам предприятия. У нас большая социальная программа: предоставляем различные льготы сотрудникам. Сергей Богатиков.

Он добавил, что бюро также закупило автобусы, чтобы доставлять сотрудников с комфортом до работы и обратно.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

«Иногородним оплачиваем жилье — для семейных это около 35-40 тысяч рублей в месяц. Также есть два общежития — второе совсем новое, ввели его осенью прошлого года. Там, по сути, оборудованные квартиры — с кухней, мебелью», — добавил Богатиков.

Вскоре, по его словам, откроют третье общежитие — на правом берегу Волги.

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