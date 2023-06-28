Важное 28 июня 2023, 17:01 «Новый стандарт». Андрей Воробьев — о преображении детской поликлиники в Ивантеевке Воробьев: детская поликлиника в Ивантеевке перешла на новый стандарт работы

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После того как весной в Ивантеевке завершился ремонт детской поликлиники № 2, она стала отвечать единому новому стандарту Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вскоре условия для юных пациентов станут еще комфортнее, поскольку медицинский центр — участник проекта перезагрузки в этом году.

Ремонт завершился в апреле — поликлиника может принимать по 400 детей в смену. Здесь работают окулист и медсестра, ставшие победителями областного конкурса «Лучший по профессии».

Поликлиника оснащена необходимым оборудованием, и в прошлом году установили новый рентген-аппарат. Прием ведут педиатры, детский хирург, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед, многие другие специалисты. Андрей Воробьев

Он поблагодарил весь медицинский персонал за добросовестную работу и выразил надежду на то, что вся команда будет трудиться сообща.

Детская поликлиника № 2 при Московской областной больнице имени профессора Розанова обслуживает свыше 18 тысяч юных пациентов. Работают кабинеты неотложной помощи, дневной стационар, кабинеты «Справка в один шаг», а также для рентгенов, спортивной и восстановительной медицины.

Главный врач Московской областной больницы имени Розанова Владимир Мануйлов добавил, что в один блок здесь объединили хирургическую и травматологическую службы, сделали общую перевязочную.

Медицинский центр привели к единому подмосковному стандарту: здесь организовали открытую регистратуру с электронными картами, сделали онлайн-табло с расписанием, кол-центр для приема звонков. Работают комнаты матери и ребенка, игровая зона, два сестринских поста, система навигации на каждом этаже.

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