Подмосковье 07 августа 2023, 12:25 «На языке рекордов». Губернатор Андрей Воробьев — о главном гастрофестивале Подмосковья Андрей Воробьев: фермеры из 49 регионов посетили гастрофест в Подмосковье Автор фото: Александра Степанова

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Масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья прошел в Истре и собрал фермеров из 49 регионов России. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

В этом году фестиваль прошел в восьмой раз и стабильно показал большой интерес со стороны жителей и гостей Подмосковья.

В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников. У нас 49 регионов России приняли участие в фестивале. Андрей Воробьев

По словам губернатора Подмосковья, организаторы продолжат развивать фестиваль, чтобы подбирать еще более интересные форматы с учетом пожеланий гостей.

Автор фото: Александра Степанова

«Главная его задача — максимальная поддержка фермеров, диалог с ними, чтобы убедиться, что все мероприятия по федеральной программе для обеспечения продовольственной безопасности и развития малого бизнеса реализуются успешно», — рассказал Андрей Воробьев.

В этом году Подмосковье выделило 5,1 миллиарда рублей для 32 видов субсидий аграриям.

Автор фото: Александра Степанова

Подробности о мерах поддержки фермеров доступны по ссылке.

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