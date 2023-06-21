Подмосковье 21 июня 2023, 12:49 Рост инвестиций и восстановление прав дольщиков. Андрей Воробьев — о переменах в Дубне Губернатор Воробьев рассказал об инвестиционном развитии Дубны

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Сегодня Дубна — лидер Московской области по объему инвестиций, привлеченных в основной капитал на душу населения, а работающая там особая экономическая зона уже шесть лет подряд признают одной из лучших в России. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что городской округ заключил на полях ПМЭФ новые значимые соглашения.

«Дубна для нас — особый муниципалитет с точки зрения и науки, и диалога с жителями. Важная ОЭЗ там расположена», — обратился Андрей Воробьев ко временно исполняющему обязанности главы городского округа Максиму Тихомирову.

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К концу года в особую экономическую зону «Дубна» привлекут еще свыше 12 резидентов. Губернатор отметил, что некоторые проекты реализуют по подписанным на международном форуме в Санкт-Петербурге соглашениям.

На территории ОЭЗ в Дубне работают передовые инновационные компании в отраслях медицины, био- и IT-технологий. В 2022 году начали производить комплексы с беспилотными летательными аппаратами компании «Кронштадт».

Медицина

В 2023 году в Дубне завершился капитальный ремонт роддома, а при медсанчасти № 9 ФМБА открыли долгожданный сосудистый центр.

«Многие не верили, что в Дубне будет свой сердечно-сосудистый центр. Я благодарю вас, Андрей Юрьевич, и коллег. Специалисты приступили к работе, уже проводят первые операции», — сказал Максим Тихомиров.

Права дольщиков и новое жилье

В прошлом году в Дубне восстановили права 471 дольщика. В 2023-м планируют выдать квартиры еще 61 семье. После этого в городском округе вопрос с дольщиками полностью решится.

Вместе с тем, по словам Андрея Воробьева, строительство комфортного современного жилья — еще одна важная задача, стоящая перед наукоградом.

«Что касается нового жилья, было два поручения — возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. У нас сегодня в работе находятся три кейса», — доложил Максим Тихомиров.

Он добавил, что на прошлой неделе администрация провела встречу с жителями, где обсудили все нюансы.

«Пообщались с каждым человеком на этой территории, учли все замечания. Надеюсь, уже в этом году приступим к строительству», — заключил он.

Благоустройство

Скейт-парк с памп-треком обустроили на набережной имени Менделеева в прошлом году. Облагородили территорию вблизи пруда Лягушатник, который, в свою очередь, очистили от мусора.

Вместе с тем в Дубне преобразился сквер за торговым центром «Терминал В» и продолжается большая программа по улучшению школьных стадионов.

Уже капитально отремонтировали стадионы при школах № 5 и № 7. В этом году приведут в порядок стадион школы № 9.

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