21 марта 2023, 18:12
«Жители трепетно относятся к истории». Андрей Воробьев — о благоустройстве в Тучкове
Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве поселка Тучково в 2023 году
Новый виток благоустройства вскоре начнется в поселке Тучково. Уже к августу преобразится территория вблизи Аллеи Славы и сквера с прудом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, особое внимание уделят мемориальной зоне.
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Тучково назвали в честь легендарной семьи, в которой несколько поколений мужчин героически сражались за родину.
Жители трепетно относятся к истории поселка и памяти героев, которые защищали нашу землю в разные эпохи. Тема патриотизма в концепции благоустройства проходит красной нитью.
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев полностью поддержал инициативу о присвоении поселку звания «Населенный пункт воинской доблести».
«Надеюсь, что Мособлдума выскажется за. И ко Дню Победы наши уважаемые ветераны, жители получат еще один повод для гордости», — подчеркнул губернатор.
Новый облик территории
Благоустройство в Тучкове охватит 1,2 гектара земель. Благодаря преображению появится сразу несколько зон: мемориальная, для массовых событий, тихого отдыха и детская.
Запланировали создать центральную площадь, отреставрировать мемориал с Вечным огнем, установить новую детскую площадку, улучшить места отдыха у воды. Там появятся качели, выполнят озеленение, а за порядком начнут следить видеокамеры.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что по просьбам жителей рассмотрят вопрос и о благоустройстве лесопарка вблизи усадьбы «Любвино».
Память о событиях войны
По словам Андрея Воробьева, на земле Рузы многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. И все мы понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся наших поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома», — сказал губернатор.
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