Подмосковье 21 марта 2023, 18:12 «Жители трепетно относятся к истории». Андрей Воробьев — о благоустройстве в Тучкове Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве поселка Тучково в 2023 году

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Новый виток благоустройства вскоре начнется в поселке Тучково. Уже к августу преобразится территория вблизи Аллеи Славы и сквера с прудом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, особое внимание уделят мемориальной зоне.

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Тучково назвали в честь легендарной семьи, в которой несколько поколений мужчин героически сражались за родину.

Жители трепетно относятся к истории поселка и памяти героев, которые защищали нашу землю в разные эпохи. Тема патриотизма в концепции благоустройства проходит красной нитью. Андрей Воробьев

Андрей Воробьев полностью поддержал инициативу о присвоении поселку звания «Населенный пункт воинской доблести».

«Надеюсь, что Мособлдума выскажется за. И ко Дню Победы наши уважаемые ветераны, жители получат еще один повод для гордости», — подчеркнул губернатор.

Новый облик территории

Благоустройство в Тучкове охватит 1,2 гектара земель. Благодаря преображению появится сразу несколько зон: мемориальная, для массовых событий, тихого отдыха и детская.

Запланировали создать центральную площадь, отреставрировать мемориал с Вечным огнем, установить новую детскую площадку, улучшить места отдыха у воды. Там появятся качели, выполнят озеленение, а за порядком начнут следить видеокамеры.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что по просьбам жителей рассмотрят вопрос и о благоустройстве лесопарка вблизи усадьбы «Любвино».

Память о событиях войны

По словам Андрея Воробьева, на земле Рузы многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. И все мы понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся наших поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома», — сказал губернатор.

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