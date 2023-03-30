Важное 30 марта 2023, 17:50 «Предстанет в современном виде». Андрей Воробьев — о Центральном парке в Долгопрудном Губернатор Воробьев рассказал о преображении Центрального парка в Долгопрудном

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Благоустройство Центрального парка в Долгопрудном завершится осенью. Его открыли в далеком 1975 году, но теперь это место отдыха преобразится. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что оно станет более современным, появятся новая детская площадка и парковка.

Парк планируют благоустроить к сентябрю. Сейчас там меняют плитку и асфальт, а вскоре площадь для мероприятий сделают более современной, обновят освещение и видеонаблюдение.

Рассчитываем, что весной и летом строители ударно поработают, а уже осенью любимый парк предстанет перед жителями города в современном виде. Андрей Воробьев

Губернатор напомнил, что весной 1975 года Центральный парк в Долгопрудном открыли к 30-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Почти за полвека изменились стандарты внешнего оформления и функциональности парков. Мы приняли решение привести это место в порядок, обновить инфраструктуру, чтобы оно еще много лет радовало жителей», — отметил губернатор Подмосковья.

Благоустройство началось в прошлом году, и оно охватит все 16 гектаров парка. По словам Андрея Воробьева, основная задача — создать комфортные условия для семейного отдыха.

«В каждом новом парке обязательно заботимся о безопасности, поэтому освещение и видеонаблюдение также предусмотрено проектом», — добавил губернатор.

Что еще изменится?

Когда-то в парке была только одна детская площадка, а сейчас их здесь пять и одна спортивная. За это жители поблагодарили губернатора на встрече с ним.

Также стало известно, что вместо заброшенного здания вблизи парка скоро там обустроят МФЦ, детское кафе и другие организации.

В этом году в Долгопрудном преобразится набережная Котовского залива, изменится облик сквера «Свадебный» и сквера за зданием физтех-колледжа.

В городском округе привели в порядок амфитеатр в Юсуповском сквере. Теперь там проводят праздничные мероприятия и День города. Обновили пешеходный мост, который связывает микрорайон Водники с центральной частью Долгопрудного, установили детские и спортивные площадки в парках «Мысово» и на Молодежной улице.

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