07 июня 2023, 18:02
«Они нас не подвели». Андрей Воробьев — о 150 иностранных компаниях в Подмосковье
Воробьев: иностранные компании не ушли с производственного рынка Подмосковья
Иностранные компании, работавшие в Подмосковье, никуда не ушли и остались в регионе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Их около 180. Некоторые сменили собственника, но по-прежнему продолжают работать.
«В Подмосковье большое количество иностранных компаний. Самое большое количество иностранных компаний работает и работало в Подмосковье — 180. Они нас не подвели. Даже если поменяли собственника, продолжают работать», — рассказал Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.
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К этим предприятиям, по его словам, прибавились те, которые занимаются импортозамещением.
«За три года — с 2022-го по 2024-й — мы откроем 150 предприятий по импотозамещению», — отметил губернатор.
Вместе с тем Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в Подмосковье.
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