Андрей Воробьев назвал зарубежных инвесторов, с которыми Подмосковье подпишет соглашения на ПМЭФ

Подмосковье в 2022 году привезет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) новые проекты. Регион уже ведет переговоры с иностранными инвесторами, рассказал в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть инвесторы — Индия, Китай, есть ряд европейских инвесторов. Часто они выступают в проектах импортозамещения, локализуют производства. И, конечно, идет поиск постоянно. Сказать, что их очень много, не буду утверждать. Но у нас есть с чем идти на форум и что предлагать», — подчеркнул губернатор.

Не обойдется и без традиционной церемонии подписания контрактов. Уровень реализации заключенных на ПМЭФ соглашений в Подмосковье высокий, заверил губернатор.

«Мы провели анализ: из прошлого года реализация подписанных соглашений составила 70%. Считаем, это высокий уровень», — заметил Андрей Воробьев.

Несмотря на то, что многие проекты из-за различного рода санкций сорвались, Московская область хорошо подготовилась к ПМЭФ-2022.

Андрей Воробьев напомнил о существовании различных федеральных и региональных программ, которые позволяют бизнесу иметь партнера в лице государства и реализовывать самые амбициозные планы в различных сферах.

«И агро, и IT, и фарма, и туризм — в общем, все эти направления мы сопровождаем», — заключил губернатор Московской области.