Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил во время эфира «360» на вопрос школьников об отношении к видеоиграм. По его словам, важно, чтобы была польза в развитии мышления и психологии. Если это так и если игра помогает стать находчивее, тогда плюсы в ней есть, но главное — внутренняя дисциплина.

Глава региона объяснил, что видеоигры бывают разными. Кто-то занимается ими профессионально, зарабатывая деньги. А если речь идет о детях, то очень важно содержание.

Есть разные игры. Через них можно и узнавать. Ведь через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это доказано психологами. Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были все же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков Андрей Воробьев.

Простыми словами, объяснил Воробьев, важно отличать добро от зла. И если игры помогают развивать мышление, становиться находчивее и изобретательнее, тогда они несут какую-то пользу.

«Например, понятно, что ни в одну ведущую компанию мира — ни в Google, ни в Microsoft — не возьмут, если ты не играешь в компьютерные игры. Другое дело, что нельзя фанатеть и совсем уходить в это. Я знал ребят, которые не выходили из комнаты не то что день. Неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором. Любой перебор в жизни зачем тебе нужен? Только вред принесет», — подчеркнул губернатор.

А значит, главная задача — уметь управлять собой и временем.

Все должно быть в меру. Но к компьютерным играм я отношусь с пониманием. Хотя должен признаться, что сам не играю в них. Но смотрю, когда играют дети, во что играют: им нравятся FIFA, Among Us Андрей Воробьев.

Школьники поинтересовались, когда губернатор разрешает детям проводить время за видеоиграми и читают ли они книги.

«В нашей семье все-таки за дисциплиной следит супруга. И я в это погружен, моя задача — поддерживать, поощрять. Ключевое — если у тебя есть с ранних лет понятие, что такое дисциплина, тогда ты можешь последовательно добиваться результата. Если у тебя в голове бардак, хаос, ты не можешь спланировать время, у тебя отсутствует дисциплина, то ничего хорошего не будет», — подытожил Воробьев.

Он добавил, что есть специально отведенное время и это распространенный подход. Именно такой у его сыновей.