Подмосковье 04 апреля 2023, 17:49 Андрей Воробьев назвал три основные темы заседания президиума Госсовета

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Губернатор Московской области назвал три основных темы, о которых он говорил на заседании президиума Госсовета. Глава региона доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые помогут сделать отечественные промтовары более востребованными на федеральном уровне.

«Первое — закупки государства. Сейчас у нас 62% закупок — отечественные товары, 38% — импорт. Самый эффективный способ увеличить долю отечественных закупок — офсетный контракт, когда инвестор создает предприятие под гарантию госзакупок продукции этого предприятия», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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Он также предложил дать регионам возможность использовать для закупок в медучреждения деньги Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Также Воробьев предложил ставить в приоритет отечественных производителей в закупках госкорпораций.

«Сейчас он установлен в 44-ФЗ, наше предложение — закрепить их и в 223-м законе», — уточнил губернатор.

Воробьев говорил и о повышении спроса на отечественные товары у бизнеса. По его словам, сейчас есть 292 позиции, которые входят в программу импортозамещения, такие как машины, электростанции, комплектующие для различных отраслей.

В итоге губернатор Подмосковья предложил разработать меры финансовой поддержки, чтобы снизить цену для покупателя, при этом разницу производителю компенсирует государство. По его мнению, следует пересмотреть пошлины на иностранные аналоги в зависимости от объема ввоза.

«…распространить национальный режим на закупки частных компаний, которые получают господдержку», — заключил Воробьев.

Ранее глава региона доложил Путину о росте населения Московской области. Сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.

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