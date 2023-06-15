Подмосковье 15 июня 2023, 16:14 Андрей Воробьев назвал строительство центров отгрузки сжиженного газа важной задачей в Подмосковье

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Центры производства и отгрузки сжиженного природного газа построят в Подмосковье. Соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

«Надежное энергоснабжение территорий — важнейшая задача, которую мы последовательно решаем вместе с „Газпромом“. Сегодня заключили еще одно соглашение — о производстве сжиженного природного газа», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год появится в Шатуре в 2025-м, а уже через год в Солнечногорске начнет работать СПГ-кластер мощностью семь тонн в час, где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ.

Кластер в Солнечногорске, помимо комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа, будет включать зону комплектации оборудования, склады, сервисный центр обслуживания автомобилей, АЗС и другие объекты.

«Московская область является всесторонне развитым и передовым регионом России. Транспортная доступность, удобная локация производства, наличие потенциальных потребителей сжиженного природного газа, а также источник сырья для последующего сжижения послужили основными причинами в выборе данной локации», — отметил Алексей Кахидзе.

Сжиженный природный газ отгружается в основном крупным промышленным предприятиям, где используется в качестве газомоторного топлива.