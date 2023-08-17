17 августа 2023, 20:38
Андрей Воробьев назвал сроки открытия трасс М-12 и ЮЛА в Подмосковье
Подмосковный участок трассы М-12 Москва — Казань откроют уже в сентябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, говоря о реализуемых в регионе крупных дорожных проектах. Отдельное внимание он уделил еще ряду объектов.
«Вместе с инвесторами строим Пироговку, или Мытищинскую хорду, которую сдадим в 2024 году, и ЮЛУ», — напомнил губернатор.
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Трасса ЮЛА протяженностью 45 километров проходит через Ленинский городской округ и Лыткарино до Люберец. Ее, по словам Воробьева, полностью закончат в 2025 году.
«Но основное движение планируем запустить в конце следующего. ЮЛА соединится с московскими хордами, что позволит разгрузить дороги в том направлении», — уточнил Воробьев.
Запуск в эксплуатацию Мытищинской хорды облегчит жизнь 850 тысячам жителей, отмечал ранее глава Подмосковья.
Андрей Воробьев
Дороги
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