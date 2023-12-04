Подмосковье 04 декабря 2023, 17:59 Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы от жен и матерей участников СВО Фото: Константин Семенец

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Занятия спортом для детей, перерасчеты оплаты за ЖКУ, реабилитация и медицинская помощь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» назвал самые востребованные запросы, поступающие от жен и матерей участников СВО. Каждой семье стараются оказать поддержку и помощь в решении задач.

«Где-то звучат вопросы по поступлениям в вузы детей, где-то запрос на бесплатные спортивные секции. В летнее время был востребован отдых на море. Перерасчеты за ЖКУ — вопрос, который также требует отдельного подхода. Где-то это реабилитация», — рассказал губернатор.

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Глава региона напомнил, что в Подмосковье работают военные госпитали, где восстанавливаются участники СВО. Задача, которую поставил Андрей Воробьев перед правительством, — оснастить такие центры всем необходимым. Например, недавно модернизировали реабилитационный центр «Ясенки», а по запросу врачей в следующем году здесь построят бассейн.

В январе в Подмосковье рассмотрят вопрос о новых льготах для детей участников СВО. Речь идет о занятиях спортом в частных секциях, о чем ранее просили жены.

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