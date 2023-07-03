Важное 03 июля 2023, 12:29 Андрей Воробьев назвал поддержку малого бизнеса стратегической задачей Подмосковья

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Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о цифровых сервисах, которые помогают предпринимателям быстро начать свое дело в разных направлениях.

«Я уже говорил в обращении к жителям и еще раз хочу повторить, что 22-24% всех доходов мы получаем от малого бизнеса. Сегодня нужно еще раз предложить предпринимателям наши цифровые сервисы, которые помогают начать свое дело в самых разных направлениях», — отметил Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

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Глава региона подчеркнул, что комфортные, удобные и адекватные меры поддержки малого бизнеса дают соответствующую отдачу и по занятости населения, и по налоговым поступлениям в бюджет.

«Все это имеет определяющее значение для развития Подмосковья и наших возможностей», — подытожил губернатор.

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